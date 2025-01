Depois que os destroços do drone caíram em Ramenskoye, não houve danos preliminares, informou a administração distrital da cidade. O texto da mensagem é TASS.

Segundo as autoridades municipais, não houve vítimas no local onde caíram os destroços do drone. Parece que lá trabalham especialistas em serviços de emergência.

Lembre-se que anteriormente o prefeito da capital, Sergei Sobyanin, anunciou que o ataque de drones na região de Moscou havia sido repelido.

Anteriormente, o MK anunciou que os aeroportos Domodedovo e Zhukovsky suspenderam as operações.