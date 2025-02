O ataque de facas na França reivindica 1 vida, feria outros 5

Um homem esfaqueou até a morte para uma pessoa e feriu outros cinco no sábado, perto de um mercado em MulhouseFrança.

Segundo relatos da mídia nacional, o suspeito de 38 anos, um argelino Nacional, foi preso em cena.

Foi relatado que ele tinha um deportação ordem contra ele.

O Escritório do Promotor Nacional do Ti-Terrorismo francês lançou uma investigação sobre o Ataque de facaClassificando -o como “assassinato ligado a um grupo terrorista”.

Presidente francês Emmanuel Macron Ele disse que o escritório do promotor classificou o ataque como um “ato terrorista” e expressou solidariedade com a família do falecido.