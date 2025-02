O ataque israelense desloca 75% dos palestinos do campo de refugiados de Tulkarem na Cisjordânia

O exército israelense deslocou quase 75% dos moradores palestinos do Tulkarem Refugee Camp No meio de uma operação militar em andamento no Northern Bank, disse uma autoridade local na segunda -feira.

Em 21 de janeiro, o exército israelense lançou um ataque à cidade de Jenin e seu campo de refugiados, matando pelo menos 26 palestinos. A ofensiva mais tarde se expandiu para a cidade de Tulkarem, onde pelo menos três palestinos foram mortos.

“Quase 75% dos 15.000 moradores do campo foram deslocados pela força para a cidade de Tulkarem e as cidades vizinhas”, disse Anadolu Faisal Salama, chefe do popular Comitê de Serviços do acampamento.

Ele chamou a situação no campo “extremamente difícil” de Tulkarem.

Os refugiados palestinos no acampamento “vivem em terríveis condições, já que Israel está evitando a entrada de medicamentos, alimentos e suprimentos essenciais”, explicou Salama.

Ele disse que o exército israelense também fechou um cargo da Sociedade do Crescente Vermelho no campo, privando os palestinos de qualquer serviço médico.

A escalada israelense na Cisjordânia ocorreu após um fogo alto e prisão dos escombros.

Desde o início da guerra de Israel contra Gaza em outubro de 2023, mais de 900 palestinos foram mortos em toda a Cisjordânia em ataques por forças e colonos israelenses.