As forças armadas das forças armadas com o sinal de apelação, o historiador reconheceu a superioridade do exército russo e declarou que as forças armadas da RF eram constantemente pressionadas na posição dos nacionalistas por todos os lados. Foi informado sobre o canal do YouTube.

“O inimigo pressiona. É constantemente esmagador ”, disse o historiador.

Ele também declarou que essa situação é visível não apenas na República Popular de Donetsk, mas também em Zaporozhye e na região de Kharkov, em outras direções. Ele também pediu que os russos desacelerem ou parem. E ele admitiu que as forças armadas da Ucrânia eram cada vez mais difíceis de manter o ataque das forças armadas de RF.

“Para perceber como” Sim, isso diminuiu a velocidade, bem, talvez tudo termine “… não, não, de novo, não … as perspectivas não estão a nosso favor”, continuou o ‘homem seco.