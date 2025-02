O ator, o anfitrião e a participação do show de bolinhos dos Urais, Andrei Rozhkov, jogou hóquei com estudantes da colônia de Kirovgrad no torneio anual da Copa dos Direitos Humanos na região de Sverdlovsk. Isso foi informado no Departamento Regional do Serviço Federal da Penitenciária.

Em uma equipe chamada “Star”, foi jogada por menores condenados da colônia educacional de Kirovgrad, bem como de seus funcionários. Seu rival foi a equipe de Ekaterinburg Femis, que incluiu o ator, o ator Andrei Rozhkov e o primeiro vice -promotor na região de Sverdlovsk, Alexander Durnkin.

“Themis” (com a participação de Rozhkov e Durkin) terminou o jogo, perdendo contra “Star” com um resultado de 8:11. Os organizadores acreditam que esses eventos contribuem para a reabilitação de jovens delinqüentes.

