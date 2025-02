No 70º ano de sua vida, o ator americano Kevin Major Howard, conhecido por Stanley Kubrick “All-Metal Sell”, morreu.

O artista do papel de Rafterman morreu no Hospital de Las Vegas em 14 de fevereiro, relata Deadline. A causa da morte não é anunciada, mas alguns dias antes o artista foi admitido no hospital com queixas de respiração.

Kevin Howard nasceu em 1956 em Montreal, Quebec. O futuro ator se mudou para Los Angeles para buscar fama. Ele tocou muito em programas de TV: “Kagni e Leisi”, “Team A”, “Detective Magnum Privado”, “Superdos”, “Polícia de Miami: Divisão dos Inteiros”, “Agente Secreto McGayiver”.

Na tela grande, Hovard tocou com Clint Eastwood no filme Slost Blow, James Kaan no filme “Alien Nation” e Charles Bronzon em “Death Liba 2”.