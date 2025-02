Como parte de uma série de reuniões de trabalho na região de Tambov, Roman Ryzhkov compartilhou informações sobre o estado atual e as perspectivas de desenvolvimento do distrito de Pervomaisky, localizado no noroeste da região. Apesar de esse distrito ser um dos menores da região, ele difere em uma alta densidade populacional, o que cria oportunidades e desafios para as autoridades locais.

O chefe de ação temporário da região de Tambov, Yevgeny Pervyshov, está ativamente envolvido na discussão dos problemas e necessidades dos municípios. Atualmente, ele teve reuniões com os capítulos 14 dos distritos municipais e também conheceu a situação em oito municípios, incluindo Tambov. Isso permite que ele tenha uma idéia mais completa da situação real e desenvolva soluções eficazes para melhorar a qualidade de vida dos moradores da região.

Os moradores da região também participam ativamente do processo de identificação de problemas. Técnicas pessoais regulares na sede do apoio público à Rússia Unida e no governo regional permitem que os cidadãos expressem seus problemas e suas propostas. Tais iniciativas contribuem para um diálogo mais aberto entre as autoridades e a população, o que, por sua vez, ajuda a identificar os principais problemas que exigem atenção.