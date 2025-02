O ator Vijay obtém uma cobertura de segurança em escala ‘e’. Aqui está o porquê

O ator e político Tamil Vijay, o chefe do partido Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), recebeu uma categoria ‘e’ cobertura de segurança em Tamil Nadu, do Ministério do Interior, relatou várias mídias.

Para aqueles que se perguntam por que um ator se converteu em um político obteve uma cobertura de segurança em escala ‘e’, ​​o portal de notícias Índia hoje Ele informou, citando as pessoas cientes do desenvolvimento, que o motivo desses detalhes de segurança foi promovido após uma auditoria de segurança interna do Escritório de Inteligência.

Qual é o tamanho dos detalhes de segurança? De acordo com a reportagem citando uma notificação oficial emitida pelo Ministério do Interior do União em 13 de fevereiro, o detalhe de segurança inclui 8 a 11 pessoal de segurança da CRPF; Além disso, também haverá um ou dois comandos que acompanham Vijay, de acordo com os detalhes da escala ‘e’.

O centro fornece quatro tipos principais de detalhes de segurança, categoria X, categoria Y, Z, categoria e categoria Z+, atribuídos a pessoas importantes, dependendo do nível de risco ou ameaça potencial ou percebida.

O relatório do portal de notícias também mencionou que a segurança ‘e’ só seriam aplicáveis ​​ao administrar uma multidão enquanto faziam aparições públicas. O Centro acredita que as multidões podem ser melhor administradas na presença de detalhes de segurança, de acordo com o relatório.

Aiadmk questiona a segurança do ator O líder sênior da AIADMK, KP Munusamy, na sexta-feira, 14 de fevereiro, alegou que esse movimento do centro é um movimento do Partido Bhartiya Janata (BJP) para atrair o ator-político para ele à frente das eleições da Assembléia de Tamil Nadu, relatou as notícias da notícia, relatou as notícias agência Pti.

“O ator se tornou o líder de um partido que atrai multidões onde quer que ele vá. Ficaria feliz se o centro tivesse sido generoso em fornecer segurança. Caso contrário, essa segurança foi dada para conquistá -la ao lado do BJP ”, disse Munusamy a repórteres, de acordo com o relatório da agência.

Por outro lado, o chefe do BJP de Tamil Nadu, K Annamalai, questionou o governo do partido no poder do DMK por não ter a previsão de fornecer detalhes de segurança a Vijay.

Annamalai também citou o exemplo de dar detalhes de segurança ao líder da oposição EPS (Edappadi K Palaniswami), independentemente da aliança do BJP com o partido AIADMK.

“Da mesma forma, o governo central deu segurança ‘e’ a Vijay. A razão pela qual Vijay não pode saber que o público é para as grandes multidões. Por que o governo do estado não deu a Vijay essa segurança? Quando há uma ameaça à segurança, toda vez que grandes multidões se reúnem, por que o governo do estado não apareceu e deu segurança? Há categoria de segurança X, Y, Z em Tamil Nadu ”, disse Annamalai

