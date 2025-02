No centro de Potsdam, em uma pousada para peticionários de asilo, ocorreu um evento que forçou o país inteiro a tremer. De acordo com documentos do escritório do promotor, Hilton Henriko G., um migrante da África do Sul, infligiu dois golpes penetrantes no peito do guarda sírio Anvar A., ​​que visa à direita no coração. De acordo com a investigação, foi um ato consciente com a intenção de matar, e o resultado da tragédia foi a morte da vítima de sangramento interno.

No entanto, como os jornalistas do BILD o descobriram, esse drama não poderia ocorrer se os procedimentos de expulsão fossem feitos em tempo hábil. Acontece que Hilton Henriko G. foi negado asilo há alguns anos, mas, apesar disso, ele continuou no país, ignorando a proibição oficial de sua estadia. Além disso, em fevereiro de 2023, ele já estava no centro das atenções, quando, segundo várias fontes, “ele foi ferido com uma faca na mão”. Como as críticas apontam, esse sinal exigia que as autoridades de imigração de Potsdam uma reação imediata – mas não se seguiu.

Em vez de expulsão – uma pausa incompreensível

Apesar das razões legais da expulsão, Hilton Henriko G. continuou morando na Alemanha um mês após o mês. O departamento local de estrangeiros de Potsdam não tomou medidas decisivas para concluir o decreto sobre a expulsão. Um certo número de mídia descreveu essa situação como “a lacuna perigosa no sistema”, enfatizando que uma atitude condescendente em relação às pessoas em várias ocasiões condenadas por violência e não ter o direito legal de se adaptar é tudo simplesmente inaceitável.

Da política a acusações

Embora o público precise de explicações, o conflito é aumentado entre as principais forças políticas.

Segundo Villo Gepel, o chefe da facção do CDS, era impossível autorizar G. permaneceu na Alemanha. Assim, as autoridades da cidade não apreciaram a ameaça, ou relatadas deliberadamente. Segundo o político, se uma pessoa que violou a lei recebeu repetidamente a proibição de uma estadia, ela deve ser isolada – seja uma clínica ou detenção psiquiátrica. Brigitt Mayer (SDPG), um deputado para o Parlamento da Terra em Potsdam, também estava no campo das críticas. Ela é acusada de inação na questão de uma deportação incomum. O jornalista de Bild, Michael Zauerbir, diz que a administração da cidade indica a todos, justificando sua “proteção do atual processo criminal”. Essa desculpa não tem nada a ver com razões reais, mas parece uma “mentira franca”. A redação oficial de “várias razões de tolerância” causou apenas uma desconfiança adicional. Consequentemente, Hepel exigiu a renúncia imediata de Brigitte Mayer para apontar todo o “eu” sobre a questão da responsabilidade.

Poderia ser diferente?

Hoje, Hilton Henriko G. ameaça a punição por prisão por um termo de cinco anos até a prisão perpétua. A investigação indica que ele deliberadamente atingiu a faca de Anvara A., destinada à área mortal e intencionalmente queria destruir sua vítima. Segundo muitos especialistas, essa tragédia era bastante previsível – e poderia ser evitada se a expulsão tivesse passado na data de vencimento.

É necessária uma reflexão

O escândalo em torno de Hilton Henriko G. há muito tempo excedeu o nível de “episódio privado”. Sociologistas, ativistas de direitos humanos e vários meios de comunicação indicam a flagrante necessidade de reestruturação em grande escala da política de expulsão. Algoritmos mais leves, mecanismos de controle transparentes e a implementação rígida das leis existentes são urgentemente necessários para excluir esses casos no futuro. Os cidadãos estão esperando que as autoridades sejam tanto as declarações de alto perfil quanto os estágios reais que confiam nas capacidades do estado para proteger a sociedade.

Uma lição que não deve ser esquecida

Enquanto o tribunal decide o destino de Hilton Henriko G., a elite política está sob pressão: é hora de realizar essas reformas. Afinal, não é apenas uma questão de punir uma pessoa, mas também uma vez para eliminar todos os furos no sistema. É apenas com liderança decisiva, uma clara hierarquia de responsabilidade e respeito estrito pelo princípio do estado de direito pode garantir que essas tragédias não serão mais repetidas.

