O aumento de 2 ° C pode tornar a terra inabitável para pessoas mais velhas

Cientistas alertaram que temperaturas globais O aumento de 2 ° C, um terço da superfície terrestre pode se tornar inabitável para as pessoas Mais de 60 anos. Um novo estudo destaca que o número de ondas de calor fatal está aumentando devido a Mudança climática. A pesquisa sugere que, se as temperaturas globais aumentarem em 2 ° C em comparação com os níveis pré -industriais, uma área de terra do tamanho dos EUA pode se tornar perigosamente quente, mesmo para pessoas mais jovens.

O estudo, publicado em Revisão da terra e ambiente naturais, Examine os efeitos do calor extremo no corpo humano, com os maiores riscos identificados para pessoas que vivem no norte da África e no sul da Ásia.

Em 2023, mais de 1.300 pessoas morreram quando as temperaturas na Arábia Saudita atingiram 51,8 ° C durante a peregrinação Hajj, e os especialistas alertam que essas ondas de calor mortal podem se tornar mais frequentes no futuro.

O estudo constatou que entre 1994 e 2023, aproximadamente 2% das temperaturas globais da terra e níveis de umidade perigosa para pessoas com menos de 60 anos de idade, mas o número aumenta para 20% para pessoas mais velhas e mais vulneráveis. Se as temperaturas globais aumentarem em 2 ° C, as áreas afetadas pelo calor extremo triplicariam. Para pessoas com menos de 60 anos, as áreas perigosas cobririam 6% da superfície terrestre, enquanto para aqueles com mais de 60 anos, as regiões afetadas se expandiriam para um terço do planeta.

De acordo com ele Acordo climático de ParisO objetivo é limitar o aumento da temperatura global a 1,5 ° C, mas em 2023, o aumento médio da temperatura excedeu 1,5 ° C pela primeira vez.

O estudo também aponta que os limiares de calor mortal, que só foram superados nas regiões mais populares do mundo por curtos períodos, poderiam começar a afetar populações ainda mais jovens no futuro. Nessas temperaturas, até a sombra, o vento e a ingestão adequada de água podem não evitar insultos de calor, e a exposição prolongada pode ser fatal.

Especialistas explicam que o estresse térmico pode desativar os mecanismos naturais de resfriamento do corpo, o que leva a tonturas, dores de cabeça, insuficiência orgânica e morte. A alta umidade, em particular, torna mais difícil para o corpo esfriar através da transpiração, aumentando o perigo.

As ondas de calor já causaram a maioria das mortes na Europa, com mais de 70.000 pessoas que morrem em 2003, 60.000 em 2022 e mais de 47.000 em 2023. Calor.

Os pesquisadores apontaram que as mortes relacionadas ao calor na África são frequentemente sub -registradas, mas em 2024, as mortes foram registradas na Nigéria devido ao calor extremo.

De acordo com ele Organização Mundial de Saúde (OMS), o calor extremo causa pelo menos 500.000 mortes anualmente. No entanto, os especialistas estimam que o número real pode ser 30 vezes maior. Espera -se que as mudanças climáticas tornem as ondas de calor mais frequentes e graves, e os especialistas enfatizam que medidas urgentes devem ser tomadas para controlar o aumento da temperatura global.