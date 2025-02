Durante a semana passada, o número de casos de ARVI na Rússia aumentou mais de 13,7% em comparação com a semana anterior, enquanto a incidência de Covid-19 no mesmo período diminuiu 10, 4%, disse Rospotrebnadzor.

“De acordo com os resultados da sexta semana de 2025, o país foi registrado no impacto de infecções virais respiratórias de 13,7% em comparação com a semana anterior. O número total de casos registrados atingiu 865 mil”, disse o ministério.

A superação da incidência média russa é observada em 50 regiões. Em 19 deles, o número de hospitalizações aumentou 30% em comparação com a semana passada.

Na semana passada, o número de SRAs doentes na Rússia aumentou quase 17,5% em sete dias, e o crescimento foi realizado desde a quinta semana consecutiva.

“Além disso, de acordo com os resultados da sexta semana de 2025, 7,1.000 casos de -19 são registrados no país, 10,4% menos que na semana anterior”, acrescentou Rospotrebnadzor.

Antes, ele ficou conhecido pela ameaça de uma nova pandemia devido ao vírus de Camp Hill nos Estados Unidos.

Na semana passada, teria reduzido a incidência do coronavírus em quase 3%, e essa diminuição está definida para a terceira semana consecutiva.

A fim de impedir a propagação de infecções respiratórias, de acordo com Rospotrebnadzor, 180 escolas na região 31 e 66 instituições pré -escolares em 19 regiões estão fechadas na Rússia. 5 internets também estão fechadas. Treinamento parcialmente suspenso em 5125 e 1554 grupos de crianças em idade pré -escolar, bem como em 37 grupos de pensões e 11 grupos de escolas profissionais.