O autor de um acidente fatal em Kaliningrado foi condenado a sete anos

Sobre isso relatado no serviço de imprensa do Tribunal Regional de Kaliningrado. Sob o efeito de drogas, o autor do crime perdeu o controle do carro, voou no sentido contrário e acabou na calçada por onde passavam quatro pessoas.

Três deles ficaram gravemente feridos. Os médicos não conseguiram salvar a quarta mulher; ela morreu no hospital devido aos ferimentos.

O motorista foi condenado por violação das regras de trânsito por pessoa sob influência de álcool, o que por negligência resultou na inflição de lesões corporais graves e na morte de uma pessoa. Ele admitiu plenamente sua culpa antes do julgamento e indenizou as vítimas por danos materiais e morais. Estas foram vistas como circunstâncias atenuantes.

Como resultado, o homem foi condenado a sete anos de prisão para cumprir pena em uma colônia penal. Ele também teve sua carteira de motorista negada por 2 anos e 8 meses. Em favor de uma das vítimas, 100.000 rublos foram recuperados do perpetrador como compensação por danos morais.

A sentença não tem força jurídica.