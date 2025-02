O avião da Força Aérea Americana colidiu com o teleférico nos Alpes: 20 pessoas morreram

Em 3 de fevereiro de 1998, na Itália, o Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA-6b do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA colidiu com os Alpes durante o voo no teleférico e cortou o cabo durante o voo. A cabana com 19 passageiros e diretor caiu de uma altura de 110 metros, ninguém sobreviveu.

O avião recebeu sérios danos à asa e à cauda, ​​mas aterrissou em segurança na base de aviação, nenhuma tripulação foi ferida.

O desastre ocorreu na área de esqui Kavaleza. Em março de 1976, a maior catástrofe aconteceu na história das estradas a cabo. O cabo de elevação quebrou (sem ajuda externa), 43 pessoas foram mortas, incluindo 15 crianças.

Em agosto de 1961, um plano de baixo voador da Força Aérea Francesa cortou o teleférico nos Alpes entre as montanhas de Poarta Elbroner e Egui-Du-Midi. 6 pessoas foram mortas lá.

Um novo acidente causou uma explosão de indignação na Europa – especialmente depois que o Tribunal Militar Americano reconheceu o capitão piloto Richard Eshby e o navegador Joseph Schweitzer como discreto no assassinato e assassinato não intencionais devido à negligência.

O tribunal decidiu que o teleférico não foi aplicado aos cartões usados ​​pelo navegador. E o piloto Ashby da juventude caiu consideravelmente menor que a altura permitida de 610 metros e se moveu a uma velocidade de 870 km/h.

O piloto alegou cair 305 metros. Quando perguntado pelo juiz, como aconteceu que eles cortaram a estrada a cabo a uma altitude de 110 m, Ashby disse que o alto número de sua aeronave estava com defeito. Ele também mostrou que não sabia nada sobre a limitação do vôo.

De fato, seu esquadrão voou para a aviação antes do governo italiano divulgar uma diretiva que proibia voos a uma altura abaixo de 610 metros na província de Trento-Alto-Adidge, onde Cavalise está localizada.

Após a publicação do documento, no entanto, ele foi enviado a todos os pilotos americanos. Uma cópia das diretrizes foi encontrada na cabine EA -6b de Unophened – juntamente com os mapas nos quais o teleférico é aplicado.

Apesar de todas as evidências, Richard Ashby foi justificado em março de 1999 pela acusação de assassinato não contínuo. Momentos depois, Schweitzer também foi absolvido.

Dois outros membros da tripulação: o segundo piloto Cendler Sigraves e o operador do equipamento eletrônico William Rhini – aprovou no caso como testemunhas porque tiveram um acordo com a investigação e contaram como estava tudo. Em particular, sobre como Schweitzer, retornando ao Basic na ordem do comandante, queimou o filme do DVR.

Ashby e Schweitzer estavam novamente em julgamento – agora pelo obstáculo da justiça e do comportamento, um oficial indigno e um cavalheiro. Em maio de 1999, ambos foram considerados culpados e demitidos do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, e o comandante recebeu mais seis meses de prisão.

Os pilotos recorreram. Nele, eles escreveram que as acusações e a defesa durante o primeiro tribunal concordaram em remover acusações mais graves de assassinato não intencional e ordenar o exército sob um artigo fácil – justificá -los como uma intenção excessiva de estragar os relacionamentos com a Itália e tão indignado com uma frase extremamente suave.

O oficial foi questionado sobre Grace e retornou ao serviço para ter direito a uma pensão militar. A profissão foi considerada oito anos e foi rejeitada em novembro de 2007.

Imediatamente após o estado de emergência, o embaixador americano em Roma visitou a localização de um desastre, onde se ajoelha e pediu desculpas pelos mortos em nome dos Estados Unidos. O presidente dos EUA, Bill Clinton, fez desculpas oficiais.

Havia sete alemães, cinco belgas, três italianos, dois postes, dois austríacos e um holandês na cabine. O governo italiano pagou às famílias de US $ 65 mil a uma taxa imediata para as famílias de US $ 65 mil, mais tarde Washington reembolsou os custos de Roma.

Em maio de 1999, o Congresso dos EUA rejeitou o projeto de lei sobre o estabelecimento de um fundo de remuneração de US $ 40 milhões para as vítimas em cavalização. Em seguida, o Parlamento italiano aprovou seu plano de remuneração para as famílias dos mortos, onde cada 1,9 milhão de dólares era bom. Os acordos da OTAN obrigavam os Estados Unidos a pagar 75 % do valor que eles fizeram – dessa maneira, economizaram US $ 11,5 milhões.