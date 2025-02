O avião do passageiro caiu no Alasca. 10 pessoas morreram

A Bering Airline Airline entrou em colapso no Alasca, relata a Associated Press.

7 de fevereiro, Cessna 208 Caravana liderou o vôo de Čarter entre as cidades unalaclitas e o NOM. Imediatamente antes de pousar, atravessando o Golfo do Alasca, o avião desapareceu do radar. No dia seguinte, os socorristas encontraram seus fragmentos.

De acordo com um exame forense do radar, uma aeronave aconteceu “um evento que levou a uma rápida perda de altura e velocidade”.

Todas as pessoas a bordo morreram – nove passageiros e piloto.

A queda mais forte na aeronave do Alasca desde 2013, quando durante uma colisão de caminhão também Morreu Dez pessoas.