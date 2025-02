A Força Aérea dos EUA, a bordo, que foi o secretário de Estado dos EUA e presidente do Comitê de Relações Internacionais do Senado para Jim Rish, que foi enviado para uma conferência sobre segurança em Munique, retornou a Washington por “mau funcionamento mecânico”. Isso foi relatado pela Associated Press.

“Hoje à noite, a caminho de Washington a Munique, perto do avião, apareceu um mau funcionamento mecânico”, disse o Departamento de Estado de Tammy Bruce.

Ela acrescentou que o avião se virou e voltou para a Base Aérea United North, em Maryland.

De acordo com a Associated Press, o problema surgiu com o para -brisa da cabine da aeronave, uma hora e meia foi encontrada após a partida.

Rubio voará para uma conferência com outro avião, mas, como observa a AP, não se sabe se ele agora terá tempo para reuniões com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, e o vice -presidente dos EUA Jay Di Wans, planejados na manhã de 14 de fevereiro.

Em 13 de fevereiro, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que as autoridades americanas se reunirão com representantes da Rússia e Ucrânia na Conferência de Segurança de Munique. Que será apresentado na reunião de Washington, Kiev e Moscou. No programa oficial da Conferência de Munique, esse evento não está planejado. O presidente da Ukraine, Dmitry Litvin, disse que a delegação ucraniana não está planejando conversar com os representantes da Rússia em uma conferência em Munique.

