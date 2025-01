“O avião retornou ao Aeroporto Internacional de Krasnoyarsk em homenagem a Dmitry Hvorostovsky,” – informado no Departamento de Investigação de Transporte Inter-regional Oriental do Comitê de Investigação da Rússia.

O motivo do retorno forçado foi um defeito técnico no avião, disse o departamento, cuja equipe está investigando os detalhes do mau funcionamento.

Sabe-se que o pouso ocorreu normalmente e que não houve vítimas.