O baile de Natal “Mecânica da Alma” aconteceu em Petrozavodsk

O 17º baile anual de Natal foi realizado em Petrozavodsk. No total, compareceram à festa chamada “Mecânica da Alma” 40 casais dançantes e cerca de 180 convidados – são filhos, pais, avós dos participantes principais.

Os preparativos começaram em setembro. Eles desenvolveram um programa, buscaram músicas fora do padrão no estilo da era vitoriana, ensaiaram danças, canções e esquetes teatrais. O resultado não foi apenas uma bola, mas um musical interativo cujo tema principal era a história do amor infeliz do mestre autômato e seu sonho de criar o boneco mecânico ideal.

Como foram as férias – veja nossa reportagem fotográfica.