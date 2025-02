Ao mesmo tempo, informações incorretas foram o motivo da insatisfação dos depósitos, de acordo com o Banco Central. Os bancos colocaram um anúncio para seus produtos financeiros, que não permitiram estudar completamente todas as condições de contribuição. Por exemplo, ele disse sobre a porcentagem máxima e a lucratividade máxima calculada de acordo com a metodologia de uma organização financeira.

“Tais práticas não são consideradas uma violação da lei, mas, ao mesmo tempo, não permitem que os clientes avaliem adequadamente e completamente as condições dos depósitos propostos”, explicou o Banco da Rússia.

Enquanto isso, o regulador enviou recomendações aos bancos e alguns já ajustaram seus anúncios.

Além disso, eles seguraram no banco central, em um futuro próximo, haverá uma posição uniforme sobre a abordagem para colocar informações sobre os termos de depósitos. Isso permite que os consumidores recebam informações mais transparentes e comparem as condições de diferentes bancos.

Enquanto isso, os russos trouxeram 11,9 trilhões de Roebel para bancos no ano passado, o que é o dobro do que em 2023.