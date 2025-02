O Banco da Rússia manteve uma taxa -chave de 21%

O Banco Central da Federação Russa, em uma reunião em 14 de fevereiro, decidiu preservar um nível de 21% ao ano.

“A pressão inflacionária atual permanece alta. O crescimento da demanda em casa ainda é significativo antes da possibilidade de expandir a oferta de bens e serviços. Ao mesmo tempo, o resfriamento da atividade de crédito tornou -se mais pronunciado e a tendência da população para economizar está aumentando. De acordo com um banco na Rússia, a rigidez das condições monetárias alcançou os pré -requisitos necessários para a continuação do processo de desinflação e o retorno da inflação a esse objetivo em 2026 “.

Na reunião anterior, realizada em 20 de dezembro, o Banco Central da Federação Russa também deixou uma taxa -chave sem alterações – em um nível de 21%.

Analistas de grandes bancos russos e empresas de investimento pesquisadas pela RBC, Esperadoque o banco central manterá uma taxa -chave em um nível de 21%na reunião em 14 de fevereiro. Ao mesmo tempo, eles notaram que a opção com o aumento da taxa estaria “na mesa” no regulador, enquanto o script com a redução não seria levado em consideração.

O banco central manteve uma taxa de 21% – embora quase todos os economistas (e até o próprio banco central) estivessem aguardando um aumento. Nabiullin realmente perdeu a pressão do lobista? E quanto o preço aumentará agora?