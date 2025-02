O Barclays enfrenta uma reação violenta enquanto falha nos clientes no dia do pagamento: “Onde está meu dinheiro?” – Veja os memes hilariantes

Enquanto o Barclays continua a lidar com uma interrupção prolongada, muitos clientes levaram as redes sociais para expressar suas frustrações. A interrupção levou a queixas generalizadas sobre pagamentos ausentes, contas inacessíveis e transações atrasadas. Com o problema persistente por quase 24 horas, esses memes oferecem um comentário humorístico, mas poderoso, sobre raiva e descrença que aqueles afetados sentam.

Um usuário expressou seu choque e decepção pela interrupção contínua do Barclays, escrevendo: “Ainda não acredito que o Barclays @Barclaysukhelp ainda esteja inativo e tenha sido o dia todo. Certamente precisamos e devemos ser compensados ​​com isso. Totalmente inaceitável. Vou fechar meu banco com eles depois desse show de merda. Na sexta -feira? Final do mês ?? “Este meme destaca a frustração dos clientes que estão chateados em um momento crítico, o dia do dia, e sugere que a compensação por interrupção significativa deve ser esperada.

Outro usuário usou a interrupção para comentar os riscos de confiar apenas em pagamentos digitais, twittar: “Diga nenhuma sociedade sem efetivos @barclaysuk @barclays”. O meme sublinha com humor as vulnerabilidades apenas dos sistemas bancários digitais, especialmente quando enfrentam falhas técnicas inesperadas que deixam os clientes incapazes de acessar seus fundos.

Em uma declaração simples, mas chocante, um usuário questionou o status de seu dinheiro durante a interrupção, dizendo: “Onde está meu dinheiro?” O meme captura o sentimento de impotência que muitos clientes sentem, pois não podem acessar ou ver suas contas, com a frase “onde está meu dinheiro?” Aja como uma demanda direta por respostas.

Um usuário ilustrou sua frustração com as deficiências técnicas do Barclays, afirmando: “Alguém ainda não foi pago porque o @Barclays não pode manter seu sistema de TI?” O meme, que mostra um banheiro ocidental com Barclays afundando nele, amplifica a metáfora visual do fracasso do sistema do banco, ainda mais enfatizando como a culpa está causando caos financeiros para os clientes.

Outro cliente compartilhou sua frustração com a época da interrupção após uma longa espera pelo pagamento, dizendo: “Depois de esperar 500 dias entre dezembro, dia de pagamento e janeiro, o dia do pagamento @Barclaysuk Falls. Eu não estou bem, Barclays.

Um meme mais extremo e ameaçador apareceu, com um usuário alertando o Barclays: “Barclays se o aplicativo e o site não funcionarem às 7h amanhã, será tratado”. A imagem que o acompanha mostra um homem atirando em alguém na cabeça, enfatizando drasticamente o senso de urgência e a crescente impaciência entre clientes que estão fartos de interrupções contínuas.

Um meme sarcástico parabenizou o Barclays por seu fracasso, escrevendo: “Muito bem #Barclays, estamos realmente orgulhosos de você. As pessoas provavelmente sentaram no escuro, frio e com fome. Não apenas não podemos pagar faturas, transfiro dinheiro, mas não podemos nem se retirar de uma caixa eletrônica. Espero que as pessoas compensem como se as faturas não fossem pagas a tempo, recebemos posições. O meme mostra um homem aplaudindo, aplaudindo zombeteiras da incapacidade do banco de fornecer até os serviços bancários mais básicos e exigir uma compensação para aqueles que enfrentam taxas tardias devido a pagamentos perdidos.

Um usuário expressou sua frustração por interrupção contínua com uma afirmação simples, mas direta: “E ainda minha conta não funciona no @Barclays”. O meme com um homem muito velho (84 anos) com humor com a impaciência que muitos sentem, especialmente quando a interrupção continua afetando as contas e evita o acesso básico aos serviços financeiros.

Um usuário capturou o desconforto de ter que esperar seis semanas pelo pagamento, apenas para o banco falhar mais uma vez: “As pessoas esperavam 6 semanas para pagar ele e o Barclays disse …”. O meme, com um relógio, enfatiza ainda mais ironia e frustração dos longos tempos de espera agravados por falhas técnicas, o que faz com que pareça um inconveniente ainda mais significativo.

Além disso, um usuário apontou o momento do fracasso do sistema Barclays, dizendo: “Parece que o Barclays escolheu o melhor momento para seus sistemas bloquearem, exatamente quando estou tentando fazer todos os pagamentos …” O meme Apresenta um homem montando a testa em confusão, simbolizando a descrença e a frustração dos clientes que não podem fazer pagamentos importantes devido à interrupção.

O Barclays enfrenta a maior falha de TI, os clientes trancados por quase 24 horas Os clientes do Barclays ainda estão lidando com dificuldades técnicas significativas, com muitos fechados de suas contas por quase 24 horas devido a uma grande falha. O banco confirmou que está enfrentando “problemas técnicos contínuos” que estão afetando as contas de seus clientes, causando interrupções nos serviços bancários e móveis on -line.

Interrupções e fundos ausentes A interrupção deixou centenas de clientes frustrados, principalmente porque eles relatam fundos ausentes e informações desatualizadas de equilíbrio. Os pagamentos feitos ou recebidos podem não aparecer nos estados da conta, e alguns clientes estão lutando para acessar seu dinheiro. O banco alertou que esse problema poderia persistir, com alguns usuários ainda não conseguem ver informações atualizadas da conta.

Janeiro de compostos de pagamento de frustração A interrupção ocorreu no mesmo dia em que muitos trabalhadores britânicos receberam seus cheques de pagamento de janeiro, o que aumenta a frustração dos afetados. Os clientes recorreram a redes sociais, expressando sua insatisfação e compartilhando suas experiências de estar fechado de suas contas, e alguns afirmam que não tiveram acesso a seus fundos há quase um dia.

Resposta bancária e desculpas O Barclays emitiu várias desculpas por meio de redes sociais, garantindo aos clientes que o banco está trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Em comunicado publicado no sábado, o Barclays enfatizou que nenhum cliente “deixaria de fora do bolso” devido à falha técnica. Eles pediram aos clientes que fossem pacientes enquanto continuam trabalhando para restaurar o serviço completo.

Lutas de suporte ao cliente Após a interrupção, muitos clientes se comunicam com a equipe de suporte do Barclays nas redes sociais para obter ajuda. Os canais de atendimento ao cliente do banco inundam as consultas à medida que as pessoas buscam respostas e resoluções para interrupção.

