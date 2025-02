O BDI continua sendo o primeiro partido: quantos pontos de distância são o PD, a pesquisa que congela

O primeiro mês de 2025 foi cheio de eventos importantes. Ambos na frente em Terno. Começando com a libertação de Cecilia SalaO que significou grande sucesso para o governo italiano. Então o juramento de Donald Trump Como presidente dos Estados Unidos, com Giorgia Meloni apenas o líder europeu presente em Washington. Finalmente, a colisão direta entre executivo e judiciário Caso Almasri E sobre migrantes na Albânia. Esses elementos influenciaram a permissão das partes e aumentaram a preferência dos eleitores.

Fratelli d’Italia, de acordo com o que está sendo detectado por Nando Pagnincello no Corriere della SeraA primeira festa permanece Graças aos 27,8% Com uma variação positiva de 0,2% em comparação com o mês passado. Também interessante para o Partido Democrata, estimado em 22,8%: O número mais alto dos últimos 7 meses, com um pequeno aumento em comparação a dezembro de 2024. Schlein está, portanto, a cinco pontos da Giorgia Meloni. Discurso diferente para o Movimento de cinco estrelas. A parte de Giuseppe Conte é dada a 12,5% devido a um atraso em comparação com o mês passado, logo abaixo de um ponto. A Forza Italia recebe alguns lugares decimais e, estimada em 8,5%, se posiciona para se posicionar no nível da competição.





Também Aliança Verde e Esquerda cai na permissão. O partido de Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli é de fato 5,8%. Finalmente, as outras oposições força algumas variações: estável Ação até 2%No mesmo nível que +Europa sempre em 2% (-0,3%), cresce em meio ponto Itália Viva.





(2,5%).