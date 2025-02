O bilionário Musk diz que não está interessado em adquirir Tiktok

Multimilionário Elon Almizcle Ele disse que não estava interessado em comprar TiktokO popular aplicativo de vídeo curto que os Estados Unidos tentam proibir as preocupações de segurança nacional com seu proprietário chinês Bytete.

Os comentários de Musk, feitos no final de janeiro, foram lançados no sábado pelo Welt Group, uma parte da empresa de mídia alemã Axel Springer Se, que organizou uma cúpula, onde o chefe de Tesla se juntou à conferência para o vídeo.

“Eu não fiz uma oferta para Tiktok”, disse Musk uma semana depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que estava aberto a Musk comprou a aplicação de Bytedonce, se ele quisesse.

“Não tenho plano para o que faria se tivesse Tiktok”, disse Musk, acrescentando que não usa o aplicativo de vídeo curto pessoalmente e não estava familiarizado com o formato do aplicativo.

“Não estou mordendo adquirir Tiktok, não vejo empresas em geral, é bastante raro”, disse Musk, acrescentando que sua aquisição de um bilhão de dólares das redes sociais do Twitter, agora chamada X, era incomum.

“Geralmente, eu construo empresas do zero”, disse Musk.

O presidente republicano assinou uma ordem executiva que procurou adiar a aplicação de uma proibição da aplicação popular de vídeos curtos que estavam programados para ser fechado em 19 de janeiro.

A Bytedance recebeu o prazo de janeiro para vender ativos americanos de Tiktok ou enfrentar uma proibição dos Estados Unidos, seguindo as preocupações dos legisladores de que o pedido aumenta os riscos de segurança nacional porque a China poderia forçar a empresa a compartilhar os dados de seus usuários dos EUA. Tiktok negou que ele tenha compartilhado ou alguma vez os dados dos usuários dos EUA.

A Apple e o Google não restauraram o Tiktok em suas lojas de aplicativos desde que uma lei americana entrou em vigor. Tiktok disse na sexta -feira que o Android estava nos permitindo baixar e conectar -nos ao aplicativo através de kits de pacotes em seu site, em um esforço para evitar restrições na plataforma popular do país. Trump disse que estava conversando com várias pessoas para a compra do Tiktok e que provavelmente teria uma decisão sobre o futuro do aplicativo este mês. Tem cerca de 170 milhões de usuários dos EUA.

Nesta semana, o presidente assinou uma ordem executiva para criar um fundo de riqueza soberana dentro de um ano, dizendo que poderia comprar Tiktok.

Bytedance negou anteriormente qualquer plano de vender Tiktok.

Trump Saving Tiktok representa uma reversão na posição de seu primeiro mandato quando tentou proibir o pedido sobre preocupações com as preocupações de que a empresa estivesse compartilhando as informações pessoais dos americanos com o governo chinês.

Mais recentemente, Trump disse que tem “um lugar quente em meu coração para Tiktok”, credenciando o pedido de ajudá -lo a ganhar sobre jovens eleitores nas eleições presidenciais de 2024.

Bytedance e Tiktok não responderam imediatamente a um pedido de comentários fora do horário comercial regular.