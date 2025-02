Nueva Delhi: O Departamento de Eficiência do Governo dos Estados Unidos (DOGE), liderado por Elon Musk, descartou um subsídio financiado por contribuintes de US $ 21 milhões atribuídos sob a administração do ex -presidente Joe Biden para iniciativas para influenciar a participação eleitoral na Índia. A revelação dos fundos dos EUA ligados às eleições indianas reviveu as preocupações do partido Bharatiya Janata (BJP) sobre a suposta intrusão estrangeira, com as críticas renovadas do bilionário George Soros. O partido no poder descreveu a atribuição de um ato de “interferência externa” nos assuntos políticos da Índia.

O subsídio agora cancelado fazia parte de um orçamento mais amplo de US $ 486 milhões sob o “consórcio para as eleições e o fortalecimento dos processos políticos”, anunciou Dege. De acordo com o departamento de almíscar, as terminações faziam parte dos esforços para melhorar a eficiência do governo e garantir que os dólares dos contribuintes não sejam gastos em atividades políticas “questionáveis” no exterior.

Resposta de ‘infiltração sistemática’ do BJP

O porta -voz nacional do BJP, Amit Malviya, emitiu uma declaração sobre ‘X’, disse: “US $ 21 milhões para participação eleitoral? Isso é definitivamente uma interferência externa no processo eleitoral da Índia. Quem ganha isso? Não? !

Malviya também acusou entidades estrangeiras de ‘infiltração sistemática’ em instituições indianas, destacando o investidor multimilionário George Soros e sua base da Sociedade Aberta para sua suposta influência global.

“Mais uma vez, é George Soros, um associado do Partido do Congresso e os Gandhis, cuja sombra aparece em nosso processo eleitoral”, disse Malviya.

Ele também levantou preocupações sobre o Memorando de Entendimento (MOU) de 2012 entre a Comissão Eleitoral da Índia e a Fundação Internacional de Sistemas Eleitorais, uma organização ligada à fundação da Sociedade Aberta de Soros e financiada principalmente pela USAID, a Agência Federal dos EUA que Supervisiona a ajuda externa, enfrenta cortes de orçamento maciços sob a presidência de Donald Trump.

“Ironicamente, aqueles que questionam o processo transparente e inclusivo de nomeação do Comissário Eleitoral da Índia, primeiro em nossa democracia, onde anteriormente o primeiro -ministro apenas tomou a decisão, ele não tinha dúvida de entregar toda a Comissão Eleitoral da Índia a operadores estrangeiros”. “Malviya acrescentou.

Malviya também alegou que o governo da UPA liderado pelo Congresso “permitiu sistematicamente a infiltração de instituições indianas para as forças que se opunham aos interesses da nação, aqueles que procuram enfraquecer a Índia todas as vezes”.

O BJP sustentou constantemente que organizações e ONGs da sociedade civil apoiadas no exterior, particularmente aquelas ligadas a Soros, estão trabalhando para influenciar a política da Índia.

Cancelamentos sob o Departamento de Duxd

“US $ 486m para o ‘Consórcio para Eleições e Fortalecimento de Processos Políticos’, incluindo US $ 22 milhões para um ‘processo político inclusivo e participativo’ em Moldávia e US $ 21 milhões para a participação de votação na Índia”, anunciou Dege.

Os dólares dos contribuintes dos EUA seriam gastos nos seguintes artigos, tudo o que foi cancelado:

– US $ 10 milhões para “Medicina de Circuncisão Medicina Voluntária de Moçambique”

– US $ 9,7 milhões para a UC Berkeley desenvolver “uma coorte de jovens cambojanos com habilidades de negócios”

Outras alocações canceladas incluem US $ 10 milhões para “circuncisão médica voluntária de Moçambique”, US $ 29 milhões para “fortalecer o cenário político em Bangladesh” e US $ 39 milhões para “federalismo fiscal” e “conservação da biodiversidade” no Nepal.

Da mesma forma, Dege revogou US $ 1,5 milhão por “confiança do eleitor” na Libéria, US $ 14 milhões por “coesão social” no Mali, US $ 2,5 milhões para “democracias inclusivas na África Austral” e US $ 47 milhões destinados a “melhorar os resultados da aprendizagem em resultados em Ásia”.