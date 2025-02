O MLA de Telangana BJP Payal Shankar acusou o governo do Congresso liderado pela Revanth Reddy, sem cumprir suas promessas às classes de fundo (BCS). Shankar criticou o ministro principal por não implementar a declaração do Kamareddy BC feita antes das eleições.

Segundo Shankar, o Congresso prometeu introduzir esquemas de bem -estar para o BCS ganhar poder. No entanto, mais de 14 meses após o mandato, ele disse que nenhum progresso substancial foi feito para cumprir essas garantias.

Shankar levantou preocupações sobre a recente pesquisa do BC realizada pelo governo do estado, rotulando -a com defeito e imprecisa. Ele acusou o Congresso de enganar a comunidade, não atendendo a suas verdadeiras necessidades e preocupações.

A pesquisa de castas realizada pelo Departamento de Planejamento do Estado revelou que o BCS, excluindo minorias muçulmanas, constitui 46,25 % da população total de um terangana de 3,70 milhões de rúpias, o que os torna o maior grupo social do estado.

Os resultados da pesquisa, apresentados ao subcomitê do gabinete de cem classes atrasadas entre as classes atrasadas entre os muçulmanos representam 10,08 %, outras castas (OCs) compreendem 13,31 % e o CO entre os muçulmanos representam 2,48 %.