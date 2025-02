O BJP provavelmente anunciará o primeiro -ministro de Delhi em 19 de fevereiro: Fuentes

É provável que o BJP nomeie o Primeiro Ministro de Delhi em 19 de fevereiro, após uma reunião do Legislativo do Partido, disseram fontes à TV da Índia Today, acrescentando que o juramento na cerimônia ocorrerá em 20 de fevereiro.

Dos 48 legisladores do BJP que venceram nas eleições da assembléia recentemente concluída, 15 nomes foram selecionados: nove serão selecionados para a posição do ministro principal, do gabinete do estado e da importante posição dos palestrantes, segundo as fontes.

O BJP retornou ao poder em Delhi após uma longa parada de 27 anos, conquistando 48 assentos na montagem forte de 70 membros. Por outro lado, a AAP conseguiu garantir apenas 22 assentos com seus líderes Arvind Kejriwal, Manish Sisody e Saurabh Bharadwaj perdendo seus bastiões.