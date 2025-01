O BJP terá um novo presidente nacional somente após as eleições para a Assembleia de Delhi: fontes

Segundo fontes, o Partido Bharatiya Janata (BJP) nomeará seu novo presidente nacional somente após as eleições para a assembleia de Delhi. A eleição do presidente do partido ocorrerá provavelmente entre 10 e 20 de fevereiro.

JP Nadda, o atual presidente, continuará a liderar o BJP durante as eleições de Delhi. O seu mandato como presidente terminou oficialmente em janeiro de 2024. No entanto, o mandato de Nadda foi prorrogado à luz das eleições para Lok Sabha.

O processo de eleições organizacionais dentro do BJP já começou. Atualmente estão sendo eleitos os membros do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais, responsáveis ​​pela eleição do presidente do partido. Pelo menos 50% das unidades estatais devem completar as suas eleições organizacionais antes que o presidente nacional possa ser eleito.

Até agora, apenas quatro estados concluíram o processo de eleição dos seus presidentes estaduais. Segundo os dirigentes do BJP, as eleições organizacionais decorrem conforme planeado e terminarão a tempo.

Estados como Maharashtra e Haryana registaram atrasos devido às eleições legislativas, o que levou a um início tardio da campanha de adesão.

Delhi irá às urnas em uma única fase em 5 de fevereiro, com uma feroz disputa triangular entre a AAP, o BJP e o Congresso que fará com que as temperaturas políticas subam na capital nacional atingida pela onda de frio. Os resultados serão divulgados no dia 8 de fevereiro.