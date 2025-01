O bom tempo, o colapso emocional de Guillermo Macote: ele começa a chorar, Caterina Balivo o ajuda

Era RossellaTribuna del Popolo A Dançando com as estrelascuida de uma mão no juiz Guillermo Mariotto. Se? Imediatamente Letra de tear de lágrima Leia ao vivo a O momento certoO programa RAI 2 -TELEVISON Realizado por Caterina Balivo. Os dois, no show de Milly Carlucci, frequentemente colidiram. Mas as palavras de Erra podem marcar o fim de uma história feita de brigas contínuas.

“Olá Guillermito“, Rossella Erra fez sua estréia na carta”, você certamente ficará surpreso ao receber uma carta Do seu amado inimigo Mas mesmo quando somos como cães e gatos, eu te amo e estou preocupado com você porque – ele acrescentou – Você não é o mesmo há um tempo“.





“Desde que nos conhecemos”, explicou Rossella novamente, “você fez alguns bandidos no meu caminho para estar no meu físico, tanto que você me disse no sábado à noite:” Eu pareço o incrível Hulk, De fato, Hulkessa‘No vídeo quando eu estava vestido de verde. Mas você tem sorte porque você é todo Dança Você é uma segunda família para mim E talvez você e eu somos irmãos mais novos que lutam. ” Mariotto se mudou E ele abraçou as arquibancadas.