A polícia de Mumbai encontrou o boné do agressor de Saif Ali Khan no quarto do filho do ator, Jeh. A polícia enviou fios de cabelo encontrados no boné ao Laboratório de Ciências Forenses (FSL) para análise de DNA.

A Polícia de Mumbai está investigando o ataque a Saif Ali Khan na madrugada de 16 de janeiro. O agressor esfaqueou o ator diversas vezes.

A polícia de Mumbai prendeu o suspeito, Shariful, cidadão de Bangladesh, em Thane no domingo.