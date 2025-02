O Boss Millennial compartilha a luta para lidar com Boomer, Genz ao mesmo tempo: ‘Ele acaba decepcionando os dois’

Mayank Sharma, fundador de uma empresa de recursos humanos com sede em Gurgaon, narrou a terrível experiência de ser um chefe de milenares. Ele destacou os desafios associados à administração de uma equipe: APETAUs entre as expectativas da gerência sênior e as demandas evolutivas dos funcionários mais jovens.

Em uma publicação de redes virais no LinkedIn, Mayank Sharma elaborou o dilema de um chefe de milenar. Ele descreveu os contrastes entre uma liderança da velha escola que insiste em longas horas, assistência diária do escritório e um código formal de roupas.

Ele publicou: “Ser um chefe de milenar é realmente difícil. Você tem um boomer ou um grande chefe de milenar que quer que você torture seu time, faça as pessoas trabalharem no final das horas, pedem às pessoas que venham ao escritório diariamente e usem roupas sofisticadas.

Mayank Sharma disse que a força de trabalho mais jovem prioriza a flexibilidade, o equilíbrio entre trabalho e vida e um código informal de roupas.

Ao tentar equilibrar as demandas tradicionais do trabalho com as necessidades de flexibilidade dos funcionários mais jovens, ele disse que um chefe de milenar geralmente acaba decepcionante.

“O engraçado é que, no processo de manter um bom equilíbrio, você geralmente acaba decepcionando ambas as partes”, diz a publicação.

Reação em redes sociais Os usuários da Internet reagiram fortemente à publicação do Mayank Sharma do LinkedIn sobre as dificuldades de ser um chefe de milenar. Suas observações ressoaram com muitas, o que levou a uma discussão generalizada sobre a dinâmica do local de trabalho em evolução.

Um usuário escreveu: “Informei os chefes de bombeiro e milênio que me permitiram trabalhar nas montanhas por semanas, enquanto confiava em mim para gerenciar minha equipe da maneira que eu queria. Eles também tiveram relatos que solicitaram voluntariamente a posição quase diariamente (sic).

Um segundo usuário respondeu: “Provavelmente os efeitos colaterais do Covid. A geração que entrou no setor corporativo quando o WFH era uma situação agora é uma expectativa.

Outro usuário comentou: “Basicamente, ser um chefe de milenar na Índia significa que seu chefe do Boomer quer que ele administre o escritório como se ele fosse Dunder Mfflin, enquanto sua equipe da geração Z quer que seja Zomato Blinkit. Um lado quer assistência às 9 da manhã aguda, o outro lado pensa que “fazer login significa enviar um gif” bom dia “para o WhatsApp. E aqui estou eu, preso no meio, imaginando se eu deveria usar um terno ou apenas aparecer em tênis E espero que ninguém tenha notado (sic)!

Um quarto usuário declarou: “Essa luta aumentará mais à medida que o tempo avança e mais o gene Z entrará na força de trabalho e os empregadores devem ajustar e priorizar as necessidades mais jovens para permanecer competitivas no mercado e a geração anterior terá que se adaptar ao padrão de trabalho do trabalho de jovens e podem não estar tão envolvidos quanto os principais (sic) ”.

