O boxeador russo Dmitry Bivol venceu seu compatriota Arthur Beterbiev na luta pelo título de campeão mundial absoluto na categoria de pesagem de até 79,38 kg, Relatórios “Atlet.” A batalha aconteceu em Riyadh em 22 de fevereiro.

De acordo com os resultados de 12 rodadas, Bwalwo venceu a decisão dos juízes com uma maioria de votos. Dois juízes deram ao Victory Buffalo com uma pontuação de 115: 113 e 116: 112, e outros concederam o sorteio 114-114.

Devido às sanções contra a Rússia, ambos os atletas não ocorreram sob a bandeira da Federação Russa. Dmitry Bivol jogou sob a bandeira do Kirgistão e depois da batalha fazer Foto com bandeiras russas e kirgianas. Arthur Beterbiev falou sob a bandeira do Canadá – tem a cidadania deste país.

Dmitry Bivol e Arthur Beterbiev realizaram uma partida rara em Riyadh. A primeira batalha entre o boxeador foi realizada em outubro de 2024 e terminou com a vitória de Beterbiev. Ambos os boxeadores disseram que estavam prontos para manter uma terceira batalha, e poderia ter passado até o final de 2025, escreve Tass.

O caminho do Dmitry Buffalo, de 34 anos, agora é de 24 vitórias (12 das quais por nocaute), uma derrota. Arthur Beterbiev, de 40 anos, tem 21 vitórias (20 nocautes), uma derrota.

