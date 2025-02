O Brasil diz que não à guerra comercial conosco depois de triunfar mais de 25% das tarifas em aço e alumínio

Ministro das Relações Exteriores brasileiras Alexandre Padilha disse na terça -feira isso Brasil Ele não vai retaliar contra o presidente Donald Triunfo25% obrigação em aço e alumínio, que afetam Exportações brasileiras.

Na segunda -feira, o presidente Trump anunciou uma imposição global de tarifas sobre importações de aço e alumínio, uma medida prometida para promover as indústrias nacionais e os produtores dos EUA.

Ao lado de Canadá e MéxicoO Brasil é um dos principais fornecedores de aço nos Estados Unidos.

Durante a reunião dos novos prefeitos da cerimônia de abertura em Brasília, a capital do Brasil, a ministra Padilha disse que o governo federal liderado pelo presidente Luiz Inacio Lula da Silva Ele não discutiu medidas efetivas a serem tomadas em resposta à taxa de 25%. No entanto, ele disse que uma guerra comercial com os Estados Unidos não estava online.

“O que o presidente Lula sempre disse, com muita clareza, e outros países também: guerras comerciais não são boas para ninguém. Um dos avanços importantes que o mundo fez nos últimos anos criou precisamente um instrumento para o diálogo entre países, fortalecendo o livre comércio .

No entanto, Lula já havia zombado do governo dos Estados Unidos com tarifas de retaliação nos bens dos EUA se Trump tentasse aumentar os produtos graves da tarifa de exportação brasileira que são exportados dos Estados Unidos “, disse Lula durante uma entrevista coletiva em 31 de janeiro.

Com os comentários do ministro, o Brasil favorece a frutos diplomáticos e prensas para novas negociações, em vez de enfrentar o governo Trump.

“Portanto, o Brasil não incentiva e não entrará em nenhuma guerra comercial. Sempre seremos a favor do fortalecimento do livre comércio”, acrescentou Padilha.