O Brasil se juntará ao OPEP, um grupo de enfermeiras principais de exportação de petróleo

Brasília, Brasil (AP)-O governo brasileiro aprovou na terça-feira para ingressar na OPEP, um grupo de grandes enfermeiros de exportação de petróleo, indicando a evolução do país em um importante estado petrolífero apenas nove meses antes de organizar a cúpula climática anual das Nações Unidas .

A aprovação do Conselho Nacional de Política Energética ocorreu em resposta a um convite oficial em 2023. O grupo Inclui os 12 membros da OPEP, o grupo de longo prazo criado para coordenar a produção de petróleo para estabilizar os mercados, além de 10 nações produtoras de petróleo com a Rússia com muito maior.

Embora os membros que não sejam da OPEP concordem em cooperar com as nações da OPEP, o Brasil não terá nenhuma obrigação vinculativa, como cortes na produção, disse o ministro da Energia e o Ministro da Energia, Alexandre Silveira, em uma conferência de imprensa.

Silveira chamou a OPEP simplesmente “um fórum para discutir estratégias entre países produtores de petróleo. Não devemos ter vergonha de ser produtores de petróleo. O Brasil precisa crescer, desenvolver e criar renda e empregos”.

O presidente Luiz Inacio Lula da Silva iniciou seu terceiro mandato em 2023, promovendo -se como defensor ambiental e trabalhou para reduzir o desmatamento na selva da Amazônia e para proteger os direitos indígenas. Mas ele também argumentou que a nova renda do petróleo poderia financiar uma transição para a energia verde.

Nas últimas semanas, você tem Ele pressionou o ambiente do país Regulador para aprovar a perfuração exploratória perto da foz do rio Amazonas, uma das regiões mais biodiversas do mundo.

Brasil é o mundo Sétimo maior produtor de petróleo, Com aproximadamente 4,3 milhões de barris por dia, ou 4% da produção mundial, de acordo com a Administração de Informações sobre Energia, uma agência governamental dos Estados Unidos. Em 2024, o petróleo bruto se tornou o principal produto de exportação do país, representando 13,3% das vendas estrangeiras no Brasil, excedendo a soja.

Os u..s. Ele é o maior produtor do mundo, com quase 22 milhões de barris por dia, com a Arábia Saudita, o maior produtor da OPEP, com aproximadamente 11 milhões de barris.

A busca por Lula do aumento da produção de petróleo cumpriu as críticas enquanto o Brasil se prepara para organizar o cume climático da ONU conhecido como COP30 em novembro. Um impulso central de conversas climáticas anuais tem sido reduzir o uso de combustíveis fósseis, que quando é queimado por gases de efeito estufa que aquecem o planeta.

“A entrada do Brasil em qualquer agência da OPEP é outro sinal do governo”, diz Suely Araújo, porta -voz do Observatório Climático, uma rede de 133 grupos ambientais, civis e acadêmicos. Novas áreas abertas para a exploração de combustíveis fósseis “indica que estamos escolhendo soluções do passado para um grande desafio para o presente e o futuro”, disse Araujo.

A cobertura climática e ambiental da Associated Press recebe apoio financeiro de várias fundações privadas. AP é o único responsável por todo o conteúdo. Encontre APs padrões Para trabalhar com filantropos, uma lista de seguidores e áreas de cobertura financiadas em AP.org.

Fonte