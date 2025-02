O secretário de imprensa do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov disse que as autoridades russas não estão planejando nenhum contato com Steve Whitkoff, um dos associados mais próximos do presidente dos EUA, Donald Trump. Peskov disse isso durante o briefing com repórteres em 11 de fevereiro, comentando os relatos de que Whitkoff teria voado para Moscou.

“Não, sem informações. Não planejamos nenhum contato (com Steve Whitkoff)”, disse Peskov (citação para interfax). Respondendo à questão de saber se algum outro contato está planejado na Ucrânia, o secretário de impressão do Presidente da Federação Russa disse que “nada” do assentamento ucraniano não é nada. “

russo E ucraniano Os canais do telegrama relataram que, na manhã de 11 de fevereiro, o Gulfstream G650er Businessjust voou para Moscou de Washington, desembarcou no aeroporto de Vnukovo. A mídia conectou a aeronave a Steve Whitkoff, que detém um enviado especial do presidente dos EUA no Oriente Médio. Não há evidências de que fosse seu avião, as publicações não deram.

A Agência Federal de Transporte Aérea, por sua vez, disse Tassa que o avião voou para Moscou de Washington, que operava “um vôo técnico dentro da prática usual de interação humanitária”.

Os Estados Unidos estão incluídos na preparação de um plano pacífico para resolver a guerra russa de Ikraini. O desenvolvimento do plano está incluído na Comissão Especial do Presidente dos EUA na Rússia e na Ucrânia Keith Kellog. De acordo com o Telegraph, Keloglog suspendeu o desenvolvimento de um plano pacífico para negociações com aliados da OTAN. A Bloomberg Agency afirma que a Kellogue apresentará as opções de Donald Trump para um plano pacífico “nas próximas semanas”. Antes disso, Kellog se encontrará com líderes de países europeus, bem como visitará Kiyiv. Ao mesmo tempo, Kellol não irá para Moscou, relata a Bloomberg.

