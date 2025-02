70 anos atrás, o segundo protótipo do bombardeiro Tu-95 foi dado pela primeira vez ao céu. O carro foi dirigido pela tripulação sob o comando do piloto de teste Mikhail Alexandrovich Nyukhtikov.

Estritamente falando, a idade do avião é medida a partir do vôo do primeiro protótipo. Mas o segundo Tu-95 foi com os motores Turboprop Right NK-12, os mais poderosos nos 12 mil hp cada. O primeiro avião foi colocado por 2TV-2F emparelhado e não confiável, caiu no 17º voo: o incêndio do terceiro motor, o navegador e o mago foram mortos.

Para enviar o torque para oito parafusos de seis metros que giram em casais em direções opostas, foi projetada uma caixa de câmbio planetária, uma obra -prima de engenharia com eficiência incomumente alta. Os fabricantes e desenvolvedores de hélices igualmente eficazes foram notados pelos preços do estado.

A asa em forma de flecha admitiu o compartimento do armamento no meio do casco, próximo ao centro da massa. O TU-95 acabou sendo muito equilibrado, econômico, fácil de gerenciar e, como se viu mais tarde, extremamente sustentável. Na OTAN, ele recebeu o nome “cerveja” (cerveja).

A aeronave não apenas manteve o pedido do Ministério da Defesa – para entregar bombas atômicas pelo oceano – ele poderia voar todo o caminho em todos os lugares. Em 2010, o par Tu-95 fez uma faixa de vôo mundial para aeronaves em série e superou 30 mil quilômetros com quatro reabastecimento sem países. A geografia para nós é o mundo, repetindo -os em longa aviação.

Outro indicador de desempenho de cada máquina é o número de versões e ajustes. Titular do recorde Tu-95 aqui. Na base, foi construída uma superfície de monitoramento de radar mais distante, rádio e foto sobre reconhecimento, foi construído um laboratório que voava para testar um motor de aviação atômico, pintado com uma tinta, o porta -bomba czar. Havia versões de passageiros e governamentais-Tu 114 e TU-116. E os mais maciços foram o bombardeiro estratégico e as aeronaves anti-sub-simplárias TU-142. Ambos estão equipados com uma barra para reabastecer no ar – ele remove as restrições na faixa de vôo.

O primeiro TU -95 levou bombas – incluindo nuclear. Em 1957, o míssil alado do X-20 Comet foi assumido. Era um caçador MIG-19 com um tanque de combustível em vez de uma cabine e uma carga termonuclear de no máximo três megatons. O “cometa” foi suspenso no bombardeio Tu-95K, o avião o entregou no ponto de partida e depois o apontou para o rádio.

A guerra vietnamita mostrou o quão perigoso existem grupos de choques para o porta-aviões e, em 1968, os mísseis de cruzeiro X-22 pareciam combatê-los. As transportadoras especiais eram mais fracas aqui, mas a orientação era melhor e a TU -95 podia usar três foguetes ao mesmo tempo: semi -as asas e a terceira meia -meia -cozida no compartimento da arma.

No início dos anos 80, os Lambles de Drum foram montados em seis mísseis X-55 na maioria das aeronaves de combate e o ajuste Tu-95ms16 usava outros 10 mísseis sob as asas. O foguete X-101 foi assumido em 2013. O – juntamente com o X -55 e o X -22 modernizado – é usado ativamente no curso de uma operação especial.

Plano instável

A tripulação do bombardeiro é composta por sete pessoas: comandante, segundo piloto, duas bombas de navegação, operador de rádio, Wizard e um atirador rigoroso. No Canon Torentje na cauda, ​​as transportadoras haviam atendido anteriormente – o único voo no exército soviético.

Com o tempo, parte da preocupação da defesa da aeronave assumiu a eletrônica. TU -95ms é o bombardeiro mais protegido do mundo, as equipes chamam de “aeronave insuportável”. No verão de 1987, durante os testes, o interceptador MIG-31, que excede o F-15 americano, deveria imitar o ataque ao bombardeiro. “Observo visualmente o objetivo, posso descobrir uma arma, é impossível fazer um começo tático”, informou o piloto. O complexo de defesa Tu-95ms a bordo rasgou a orientação de foguetes air-ar. E se o interceptador MIG -31 não puder diminuir o avião, ele realmente não está satisfeito.

Os portadores de foguetes TU-95MS estão ativamente envolvidos na destaque das instalações de infraestrutura da Ucrânia. Após o trabalho, regiões inteiras não têm luz. Para isso, o avião recebeu um apelido – “Switch”.