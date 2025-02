O generoso Settor em Rostov-on-Don descobriu um cache com uma grande quantia de dinheiro soviético. Ele fez uma descoberta inesperada durante o cheque dos amortecedores no antigo piano.

Como relatado O pôster “Hammer”, a adaptação que Vladimir Takhtamyshev chegou à chamada para o proprietário do instrumento. Ele estava planejando verificar os amortecedores – um dispositivo que extinga as flutuações das cordas do piano. No entanto, um achado inesperado esperou por ele. Dentro das ferramentas havia contas: 5, 10, 25 e 100 Rublos 1961 lançamento. A quantidade do tesouro acabou sendo decente nos tempos soviéticos – 200 rublos.

Vladimir deu a descoberta à amante do piano. Ela planeja ir a numismáticos com eles.

De acordo com De Tuner, este não é o primeiro achado desse tipo para sua prática. Abaixo dos “tesouros” que escondiam a parte superior do piano, as jóias de ouro eram e reservas de lições vazias sobre álcool eram frequentemente encontradas na parte inferior.