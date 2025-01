O cachorro de Salman Khan, Toro, morre; Lulia Vantur presta homenagem ao amigo de quatro patas que ‘abençoou suas vidas’

Salman Khan, a celebridade de Bollywood conhecida por seu amor por animais de estimação, perdeu seu querido cachorro, Toro. A suposta namorada do ator, Lulia Vantur, confirmou a notícia com uma homenagem ao cachorro falecido em sua conta no Instagram.

Toro, o cachorro de Salman Khan

Salman Khan, um ávido amante dos animais, costumava compartilhar momentos com seus animais de estimação nas redes sociais. Em 2019, ela postou uma foto com a Toro e colocou a legenda: “Passando um tempo com as espécies mais amorosas, leais e altruístas”.