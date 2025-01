O cadáver de Uritsky em Bryansk foi vítima de um acidente

Um carro estrangeiro esmagou um homem caído no quintal

Na véspera, 17 de janeiro, surgiram informações nas redes sociais sobre um corpo descoberto na rua Uritsky, em Bryansk. Contudo, na realidade a situação é diferente. As informações divulgadas na Internet não são verdadeiras, comentou a Inspetoria Estadual de Trânsito Rodoviário.

Acontece que o homem de 34 anos que ganhou popularidade da noite para o dia está vivo. De acordo com a versão preliminar, ele estava caído na estrada, no pátio da casa nº 16, na rua Sofia Perovskaya, quando caiu sob as rodas de um Kia Sorento. O motorista era um motorista de 64 anos.

Após o acidente, a vítima foi hospitalizada devido a vários ferimentos. Antes da chegada da ambulância, a polícia de trânsito prestou os primeiros socorros, incluindo a aplicação de uma manta térmica.

O fato está sendo verificado. Sabe-se que o motorista estava sóbrio no momento do incidente. Um exame de sangue foi feito na vítima para verificar a probabilidade de envenenamento.