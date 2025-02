O calendário do Google elimina o mês de orgulho, história negra e muito mais; Os usuários da Internet dizem: ‘Nós nos recusamos a ser apagados’

O calendário on -line do Google eliminou referências predeterminadas para um punhado de eventos de férias e cultura, incluindo o mês do orgulho, o mês da história negra, o dia da memória do Holocausto e muito mais. Usuários em redes sociais disseram que dias como o mês da herança judaica, o mês dos povos indígenas também são eliminados do calendário do Google.

As omissões chamaram a atenção on -line durante a última semana, principalmente nos próximos eventos que não estão mais listados automaticamente. No entanto, o Google disse que as mudanças foram feitas no meio do ano passado.

Em comunicado enviado à Associated Press, o Google disse: “Manter centenas de momentos manualmente e consistentemente em todo o mundo não eram escaláveis ​​ou sustentáveis”.

“Então, em meados de 2014, mostramos apenas feriados nacionais e observâncias do timeanddate.com em todo o mundo, enquanto permitimos que os usuários adicionem manualmente outros momentos importantes”.

Reações em redes sociais Os usuários das redes sociais expressaram sua decepção, afirmando que a eliminação de algo do calendário não apaga sua importância ou existência e que as pessoas não esquecem sua história.

Um usuário escreveu em X: “Eles podem eliminar as coisas do calendário do Google ou de outras coisas, mas isso não significa que não exista ou não seja importante. Recusamos ser apagados. Vamos nos levantar e serem fortes juntos.

“O Google ainda é executado por #JUNETETHD, você pode remover tudo o que deseja do calendário, mas não pode e não apagará nossa história”

“Google mostra suas cores”

“Se você acha que o Google deixa cair parte de um calendário, isso nos fará desaparecer, você não conhece a história”.

“Não precisávamos do mês da história negra para estar no calendário do Google. Ele está no nosso sem a ajuda dele há anos “

Google renomear o Golfo do México para o Golfo da América Além do calendário, o Google também chamou a atenção para sua decisão mais recente de mudar os nomes do Golfo do México no Google Maps, após as ordens do presidente Donald Trump para mudar o nome do corpo da água que faz fronteira com os Estados Unidos, México e Cuba, o Golfo da América da América. , além de reverter o título do pico da montanha mais alto dos Estados Unidos para o Monte McKinley.

O presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva logo após emprestar o juramento para mudar o nome do Golfo do México ao Golfo da América e restaurar o nome do Monte Denali ao Monte McKinley.

