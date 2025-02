O caminho de Barron Trump para a política? O grupo republicano chama isso de ‘futuro do conservadorismo’

Barron Trump, o filho de 18 anos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aclamado como o “futuro movimento conservador” pelo presidente dos republicanos da Universidade da América. O apoio ocorre no meio de uma controvérsia que levou à renúncia de um líder de capítulo na Universidade de Nova York (NYU).

Renúncia sobre os comentários sobre a vida do campus de Barron

O presidente do capítulo da NYU dos republicanos da Universidade, Kaya Walker, renunciou na segunda -feira (17 de fevereiro) após os comentários que ele fez sobre Barron Trump em uma entrevista à Vanity Fair causou uma reação violenta. Walker descreveu a presença de Trump no campus como a de uma “raridade”, dizendo: “É como uma raridade no campus. Ele vai para a aula, vai para casa”.