O campeonato e o campeonato da região de Moscou em esportes cinológicos na disciplina de Biatlo, que se tornou o cenário de qualificação para a participação no campeonato russo, ocorreu em Protvino. Essa competição reuniu atletas de vários cantos da região e, entre os participantes, estavam os estudantes da “faculdade provincial” representando o departamento de divisão.

Dmitry Grishin e Alona Solopenkova, do grupo KN-12, Vadim Astashkin e Alena Zevakina, a atual campeã da Rússia 2024, nesta disciplina do grupo KN-21, bem como na Ksenia Isaeva do grupo KN-31, demonstraram seu Habilidades e habilidades e suas habilidades nessa disciplina emocionante e intensa.

Foto: Gapou Mo "Provincial College"













Apesar das difíceis condições climáticas que às vezes interferiam na competição, a paixão pelo esporte e o desejo de ter sucesso prevaleceram. Os participantes e seus animais fiéis juntos seguiram o caminho da vitória. Isso criou uma atmosfera de unidade entre os atletas e seus parceiros de quatro pernas.

Após a competição, os resultados foram muito impressionantes. Na categoria júnior, os preços foram produzidos por: Dmitry Grayin (KN-12) ficou em 2º lugar, Vadim Astashkin (KN-21) 3º lugar. Entre os juniores: Alena Zevakina (KN-21) também ficou em 2º lugar, e Ksenia Isaeva (KN-31) se tornou proprietária de 3 lugares. Alena Solopenkova (KN-12) mostrou um bom desempenho e ficou em 4º lugar.

Foto: Gapou Mo "Provincial College"













O campeonato e campeonato da região de Moscou confirmaram o alto nível de treinamento dos participantes e a importância dos esportes cinológicos na região. Essa competição foi outro passo na preparação de atletas para os próximos campeonatos em um nível mais alto e também contribuiu para a popularização do tiroteio para jovens.