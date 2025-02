O Canadá diz às universidades para procurar além da Índia para estudantes internacionais; Aqui está o porquê

O governo canadense instou universidades e escolas a expandir seu escopo para o recrutamento internacional de estudantes além da Índia, que atualmente é a maior fonte de estudantes para licenças de estudo. Isso ocorre como parte de uma nova estratégia para aumentar a diversidade no corpo discente e reduzir a dependência de um país.

“Eu diria que universidades e universidades foram para um ou dois países de origem e retornando constantemente ao poço disso, e esperamos a diversidade de estudantes”, disse o ministro da Imigração, Refugiados e Cidadania Canadá, Marc Miller, durante Uma interação durante uma interação recente na área metropolitana de Toronto (GTA), conforme relatado pelo Hindustan Times.

Embora ele reconheça a Índia como um importante contribuinte de estudantes internacionais, Miller enfatizou que as universidades deveriam procurar uma abordagem mais equilibrada em seus esforços de recrutamento. “Isso não significa que os estudantes indianos não sejam alguns dos melhores e mais brilhantes”, reconheceu. “De fato, (como) uma das maiores populações do mundo, você esperaria que os alunos viessem da Índia”, acrescentou.

Promover a diversidade de talentos globais Miller pediu às instituições educacionais que “fizessem um pouco mais de esforço no preço da aquisição” e “investissem mais no talento que está trazendo aqui”, exortando -os a expandir seu alcance para mais países. “E essa é uma mensagem que está em andamento, à medida que universidades e escolas são solicitadas que não apenas sejam renomadas, mas também mudem seu tom para atrair pessoas de todos os países diferentes”, disse ele, de acordo com um vídeo compartilhado pela Prime Asia TV, de acordo com o Relatório HT. No entanto, Miller também disse: “Sempre haverá alguns estudantes da Índia”, reconhecendo seu papel contínuo na demografia dos estudantes canadenses.

Concentre -se na qualidade da quantidade Além de diversificar os países de origem de estudantes internacionais, Miller declarou que a abordagem do Canadá deveria ser manter a reputação do país por excelência na educação. “Acho que devemos garantir que a marca canadense se concentre na excelência, na qualidade e na menor quantidade”, enfatizou.

Política de imigração sobre estudantes irregulares e permissões de trabalho de pós -graduação Na frente da imigração, Miller deixou claro que o Canadá não adotaria a mesma posição que o governo dos EUA sob Donald Trump sobre a imigração ilegal. “Não faremos o que a administração do presidente dos EUA, Donald Trump, está fazendo em relação aos imigrantes ilegais”, Miller foi convocado como um esclarecimento.

No entanto, ele enfatizou que os alunos do Canadá sem o direito legal de ficar, incluindo aqueles cujas licenças de pós -graduação (PGWP) expiram, devem sair. “Se você está aqui irregularmente e não tem o direito de ficar, deve sair ou será eliminado”, disse ele, de acordo com a reportagem.

Isso é especialmente pertinente, uma vez que dezenas de milhares de estudantes internacionais com PGWP Expirato perderão seu status de imigração, a menos que eles sejam para residência permanente ou outras categorias de vistos. “Isso significa que as esperanças das pessoas desaparecerão até certo ponto”, reconheceu Miller. Ele também descreveu isso como uma “viagem dura” para o governo e para os estudantes internacionais afetados. Ottawa está monitorando de perto a situação, que deve ser um período desafiador para muitos estudantes internacionais no Canadá.

Monitoramento contínuo do estado de estudante Os comentários de Miller sublinham o monitoramento ativo do governo do problema de PGWPs expirado, uma situação que pode ver que muitos estudantes precisam deixar o país se não puderem garantir residência permanente ou vistos alternativos.

