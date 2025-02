O Canadá enfatiza a ‘diplomacia de vídeo’ para impedir a taxa de Donald Trump. O que é esforço de última hora?

O Canadá está causando um impulso final em Washington para convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que ele está tomando medidas significativas para melhorar a segurança nas fronteiras, com o objetivo de evitar possíveis tarifas.

Leia também: Donald Trump reitera planos tarifários no Canadá, México e China em 1º de fevereiro, rejeita o atraso, diz “não agora”

Conforme relatado por BloombergOs ministros canadenses seniores encarregados de relações externas, imigração e segurança pública estão na capital dos Estados Unidos para pressionar os legisladores republicanos.

Qual é a “diplomacia de vídeo”? Para enfatizar seu compromisso, as autoridades canadenses compartilharam imagens em vídeo de Black Hawk Hewk recém -adquirido em ação durante as patrulhas de fronteira. Além disso, o primeiro -ministro de Alberta convidou uma equipe da Fox News para filmar a polícia que monitorou a fronteira com Montana.

Além disso, o ministro das Finanças do Canadá, Dominic LeBlanc, enviou um vídeo para Howard Lutnick, nomeado para o presidente do presidente Trump para o Secretário de Comércio, com imagens de um período de tempo de uma área de fronteira. O vídeo teve como objetivo demonstrar a ausência de cruzamentos ilegais, Bloomberg Ele informou para citar uma fonte anônima familiarizada com o assunto, que discutia a comunicação privada.

Leia também: Duas empresas indianas cobradas por nós pela importação de ingredientes para fentanil de opióides altamente viciantes

O secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que Trump pretende avançar com os planos no sábado para impor 25% de tarifas no México e no Canadá e um imposto de 10% na China, citando o tráfego de fentanil como um motivo importante para a mudança, Bloomberg relatado.

“Neste momento, estamos mostrando ao novo governo dos EUA que eles têm um forte parceiro no Canadá quando se trata de defender a segurança nas fronteiras”, disse o primeiro -ministro Justin Trudeau para jornalistas na sexta -feira. “Nossa fronteira é segura e segura, e menos de 1% de fentanil e cruzamentos ilegais para os Estados Unidos vêm do Canadá. Estamos comprometidos em mantê -lo, abordando nossos desafios atuais e fortalecendo nossa capacidade.

Relacionamentos com a US-Canada O fentanil ilícito nos EUA.

Como os Estados Unidos, o Canadá está lidando com uma epidemia de opióides que reivindicou dezenas de milhares de vidas. Ambos os países são os maiores consumidores per capita do mundo dos opióides. Após a pandemia Covid-19, o Canadá viu um aumento na produção doméstica de fentanil, que serve mercados locais e internacionais, embora não pareça ser um fornecedor importante para os Estados Unidos.

Leia também: o Canadá oferece apoio financeiro ‘no nível da pandemia’ no meio das ameaças tarifárias de Donald Trump

No ano passado, as autoridades dos EUA confiscaram cerca de 50 libras de fentanil na fronteira com os estados unidos do Canadá, em comparação com 20.600 libras apreendidas na fronteira do México, de acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos.

Leia também: Choice 2024 dos Estados Unidos: “Isso colocará tarifas para o México, China, para impedir o fluxo de fentanil nos Estados Unidos”, diz Donald Trump

Neste momento, estamos mostrando ao novo governo dos EUA que eles têm um parceiro forte no Canadá quando se trata de defender a segurança nas fronteiras.

O movimento do governo chinês para tornar o Fentanil uma substância controlada em 2019, fechamentos de fronteiras durante a pandemia da Covid e o acesso aos precursores necessários para fazer produtos acabados contribuíram para o aumento da produção canadense. Os grupos ilícitos se afastaram do contrabando de fentanil em pílulas do exterior para importar os precursores e produzi -lo localmente.