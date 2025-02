‘O Canadá está abordando -o de frente’: Trudeau descreve novas medidas para combater o comércio de fentanil | Notícias do mundo

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau descreveu medidas no “Plano de Fronteira do Canadá” do país que visava abordar o comércio de fentanil.

Ele disse que o plano envolverá exibir “milhares de mais linha na fronteira” e lançar uma unidade de detecção química precursora. Além disso, um novo centro de perfil de drogas será estabelecido para combater o comércio de fentanil.

“Por meio do plano de fronteira do Canadá, estamos implantando milhares de pessoal de primeira linha na fronteira, lançando uma unidade de detecção de produtos químicos precursores e construindo um novo centro de perfil de drogas para combater o comércio de fentanil”, escreveu o PM do Canadá em uma publicação em x na terça -feira.

“Este comércio de drogas é uma questão global e mortal, e o Canadá está se aproximando de frente”, acrescentou.

O anúncio de Trudeau ocorre um dia após uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual ele disse que o Canadá implementaria um plano de fronteira de 1,3 bilhão de dólares da USD pretendia impedir o fluxo de fentanil nos Estados Unidos. Em troca, Trump disse que interrompeu as tarifas sobre bens canadenses por 30 dias após a implementação do plano.

“O Canadá concordou em garantir que tenhamos uma fronteira norte segura e finalmente terminamos o flagelo de drogas mortal, como o fentanil que vem chegando em nosso país, matando centenas de milhares de americanos, enquanto destruía suas famílias e comunidades em todo o país” Trump disse na verdade social.

Trump também se referiu a uma declaração do primeiro -ministro canadense, Justin Trudeau, no plano de fronteira, que inclui “reforçar a fronteira com novos helicópteros, tecnologia e pessoal, maior coordenação com nossos parceiros dos EUA e um aumento de recursos para interromper o fluxo de fentanil “.

“Como presidente, é minha responsabilidade garantir a segurança de todos os americanos, e estou fazendo exatamente isso. Estou muito satisfeito com esse resultado inicial, e as tarifas anunciadas no sábado pararão por um período de 30 dias para ver se ou Não pode estruturar um acordo econômico final com o Canadá.

De acordo com um relatório da Canadian Broadcasting Corporation (CBC), a Alfândega e a Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) apreendeu 19,5 kg de fentanil na fronteira norte no ano passado, em comparação com 9.570 kg no sudoeste.