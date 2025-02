O Canadá jogou ‘artigo central’ no influxo de drogas ilícitas, causando crise de saúde: Donald Trump | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sábado (horário local) apontou as “conseqüências profundas” do influxo de opióides ilícitos e outras drogas para o país.

Em uma declaração da Casa Branca, Trump acusou o Canadá de desempenhar um “papel central” nesse influxo, mesmo por “não dedicar atenção e recursos suficientes” ou “coordenar significativamente” com os parceiros da lei dos Estados Unidos para parar de fato a maré do Tide da maré drogas ilícitas.

Isso ocorre quando as taxas de 25 % de Trump nos bens do Canadá e do México devem ser de 10 % de tarifas em todas as importações da China, entram em vigor na terça -feira, informou a Al Jazeera.

Trump citou especificamente o fentanil e a migração sem documentos como razões por trás da medida, que ele ajudará a priorizar os interesses dos Estados Unidos.

Os produtos energéticos importados do Canadá, incluindo petróleo, gás natural e eletricidade, imporão um imposto a 10 %, de acordo com uma ordem executiva assinada por Trump.

Trump afirmou que há uma presença crescente de pôsteres mexicanos que operam os laboratórios de síntese de fentanil e nitazne no Canadá, cujo contrabando ilegal causou uma “crise de saúde pública” nos Estados Unidos.

“O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros no Canadá publicou recentemente um estudo sobre a lavagem de lucros de opióides sintéticos ilícitos, que reconheceu a maior produção nacional do fentanil do Canadá, em grande parte da Colúmbia Britânica, e seu crescente traço na distribuição internacional de narcóticos “, Disse o comunicado de Trump.

Em resposta, o Canadá também anunciou taxas de retaliação de 25 % contra os Estados Unidos, entrando em vigor a partir de terça -feira.

Dominic LeBlanc, Ministro Canadense de Finanças e Assuntos Intergovernamentais, e Melanie Joly, ministra de Relações Exteriores, anunciaram que o Governo do Canadá está avançando com 25 % de tarifas nos bens de US $ 155 bilhões em resposta às taxas ‘não justificadas e irracionais impostas’ impostas pelos Estados Unidos sobre bens canadenses, disse um comunicado do governo canadense.

“Essas contramedidas têm um objetivo: proteger e defender interesse, consumidores, trabalhadores e empresas no Canadá”, diz a declaração.

As tarifas são impostas pelos governos de países ou organizações internacionais supranacionais, como a União Europeia, em importações ou exportações de bens. Em geral, eles são cobrados como uma porcentagem do preço que um comprador paga a um vendedor estrangeiro e as autoridades podem aumentar e diminuir. As tarifas também podem ser levantadas por acordos comerciais, criando mercados isentos a partir de qualquer imposto aduaneiro. Nos Estados Unidos, as tarifas são coletadas por agentes aduaneiros e proteção de fronteira em 328 portos de entrada em todo o país, de acordo com a Al Jazeera.

São as empresas importantes dos Estados Unidos que pagam tarifas e o dinheiro vai para o tesouro, não para países estrangeiros exportados para os Estados Unidos. Essas empresas, por sua vez, geralmente passam seus custos mais altos para seus clientes na forma de preços mais altos.

Portanto, os empresários e analistas projetam um aumento na inflação nos EUA. As tarifas podem danificar outros países, tornando seus produtos cada vez mais caros e difíceis de vender no exterior. As empresas estrangeiras podem ter que reduzir os preços e sacrificar lucros para compensar as taxas e tentar manter suas exportações.