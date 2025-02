O Canadá parabeniza o presidente sírio por acabar com o regime de Assad

canadense Primeiro Ministro Justin Trudeau aplaudiu o presidente interino da Síria Ahmad al-Sharaa Em um telefonema na quinta -feira para “o sucesso de terminar o regime de Assad”.

“O primeiro -ministro ofereceu Parabéns Sobre o sucesso de terminar o regime de Assad, que infligiu décadas de sofrimento no Sírius Pessoas “, de acordo com um comunicado do Gabinete do Primeiro Ministro.

Enfatizando que “o Canadá continua apoiando os sírios em sua busca por uma sociedade mais justa e inclusiva”, disse que o Canadá recebeu mais de 100.000 refugiados sírios desde 2015.

“O primeiro-ministro Trudeau e o presidente interino Al-Sharaa concordaram com a importância de um inclusivo político Processo para garantir a paz e a estabilidade duradoura para todos os sírios “, disse ele.

Trudeau também enfatizou a “importância de protetor Direitos humanos, incluindo mulheres e comunidades minoritárias, bem como o estabelecimento de um bom governo para a Síria.

Ele transmitiu o apoio do Canadá “para a prestação de assistência imediata e para facilitar a entrega de ajuda à Síria para apoiar seus esforços de re -urbanização”.

“Ambos admitido Os desafios das sanções e esforços atuais feitos pelo governo de transição para colocar a Síria no caminho para o sucesso futuro “, disse ele, acrescentou que ambos os líderes” esperavam um novo capítulo para a Síria e concordaram em permanecer em contato.

Bashar al-Assad, O líder da Síria por quase 25 anos fugiu para a Rússia em 8 de dezembro, encerrando o governo de sua família em décadas. Sharaa foi declarada presidente em janeiro.