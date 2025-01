O canadense Trudeau descreve o discurso de anexação de Trump como uma distração das ameaças tarifárias

Primeiro Ministro cessante do Canadá Justin Trudeau disse quinta-feira que o presidente eleito dos Estados Unidos Donald TrumpO discurso de anexação do seu país foi uma distracção da ameaça iminente de obrigação em código Exportações canadenses.

Trudeau, que viajou para Washington, DC para assistir ao funeral de estado do ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, falou à CNN e rejeitou veementemente os comentários de Trump sobre tornar o Canadá o “51º estado”.

“Isso não vai acontecer. Os canadenses têm um orgulho incrível de ser canadenses. Uma das maneiras mais fáceis de nos definirmos é, bem, não somos americanos. Há um orgulho tão profundo que isso não é realmente um problema”, disse ele. ditado.

Ele sugeriu que os comentários de Trump são um movimento estratégico para desviar a atenção de questões económicas mais prementes.

“O que penso que está a acontecer é que o Presidente Trump, que é um negociador muito habilidoso, está a distrair um pouco as pessoas com isso, com essa conversa”, disse Trudeau.

Observando o impacto potencial das tarifas propostas pelos EUA, ele disse que Trump pretende “tirar tarifas de 25% sobre petróleo, gás, eletricidade, aço, alumínio, madeira e concreto, e tudo o mais fora da conversa que os consumidores americanos compram do Canadá”. “De repente, vai ficar muito mais caro se você avançar com essas tarifas”.

“Isso é algo em que acho que precisamos nos concentrar um pouco mais”, acrescentou.

Quando questionado sobre o seu conselho para o seu potencial sucessor, Trudeau sublinhou a importância da colaboração.

“Sim, o presidente americano tem a capacidade de prejudicar a economia canadense. Não há dúvida disso. Mas qualquer coisa que um presidente americano faça para prejudicar a economia canadense também prejudicará os consumidores americanos, os trabalhadores americanos e o crescimento americano”, disse Trudeau.

Além disso, apelou às duas nações para que colaborem para enfrentar os desafios globais.

“Fazemos melhor quando trabalhamos juntos para conquistar o mundo, seja na China, na Rússia ou em qualquer outro lugar. Quando trabalhamos juntos, ninguém pode nos impedir.”

Desde a sua vitória eleitoral em novembro, Trump referiu-se ao Canadá como o “51º estado”.

O presidente eleito dos EUA ameaçou anteriormente impor uma tarifa de 25% sobre as importações canadianas, a menos que o Canadá tome medidas para reduzir significativamente o fluxo de drogas e de imigrantes ilegais que atravessam para os Estados Unidos. Da mesma forma, ele ameaçou o México com tarifas.