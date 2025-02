O candidato de Donald Trump, Pam Bondi, como procurador -geral, confirma o Senado dos Estados Unidos

O Senado dos Estados Unidos, liderado pelos republicanos, confirmou na terça -feira o novo procurador -geral dos Estados Unidos, promovendo um dos aliados políticos mais firmes do presidente Donald Trump na terça -feira ao cabide principal da polícia dos EUA.

Votar 54-46 para confirmar que o ex-procurador-geral da Flórida ajudará Trump a solidificar seu controle sobre o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que recentemente viu cortes destinados a promotores e agentes do FBI que investigaram o ataque de 6 de janeiro de 2021 no United Estados. Capitólio para os apoiadores do presidente.