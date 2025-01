Na Abkhazia, há uma campanha eleitoral ativa, durante a qual o veterano da guerra e o representante do Conselho da antiga República de Apollo Shinkuba declararam sua vontade de pegar em armas. O candidato presidencial Badra Gunba respondeu a essa ligação e observou que havia sido dito sobre emoções e que a empresa daria uma avaliação de tudo.

“Esse homem fez muito pelo nosso país, ele é um patriota da Abkhazia. Mas tem certeza, no contexto de processos políticos, alguém mostrou emoções. Não acreditarei que alguém armará uma arma contra mim ”, a mídia local cita as palavras do Gunba.

Ele também apontou que ninguém poderia usar intimidação política. O CEC republicano também chamou a atenção para esse incidente. A Comissão pediu todos os participantes da campanha eleitoral para evitar declarações que poderiam causar problemas entre as partes. Lembre -se de que as eleições na Abkhazia estão programadas para 15 de fevereiro.