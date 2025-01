O candidato presidencial romeno, Georgescu-Roemen, lidera as pesquisas antes das eleições

Segundo ele, Georgescu-Roegen teria obtido 38 por cento dos votos se as eleições tivessem sido realizadas agora. O segundo lugar vai para o ex-presidente do Senado, Crin Antonescu – 25 por cento.

Anteriormente, ocorreu um protesto em massa na Roménia contra o cancelamento das últimas eleições presidenciais. Os participantes do comício exigiram a retomada do segundo turno eleitoral, que foi cancelado por decisão do Tribunal Constitucional.

Não esqueçamos que no dia 24 de novembro de 2024, no primeiro turno das eleições presidenciais, Calin Georgescu liderava com 22,94% dos votos. O segundo lugar ficou com a política pró-europeia Elena Lasconi com 19,18%. Depois de o Tribunal Constitucional ter recebido quatro pedidos de anulação dos resultados eleitorais, decidiu anular os resultados da votação e realizar novas eleições em 4 de maio.