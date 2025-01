Após a renúncia de Andrei Gortsevsky, o cargo de chefe da administração Shakhty ficou vago novamente. De acordo com a carta, um novo prefeito deve ser nomeado até 1º de maio de 2025.

A menos de quatro meses do prazo, surgiram os primeiros candidatos à vaga.

O primeiro candidato é considerado o chefe interino da administração municipal, Vladimir Petrov, de 55 anos.

Em agosto de 2023, ele assume o cargo de primeiro deputado de Gortsevsky, e sua nomeação como chefe da cidade parece um passo lógico.

Na véspera do Ano Novo, o presidente da instituição municipal Shakhty, Andrei Salimov, atuou nas redes sociais. Publica relatórios e saudações em vídeo. Salimov tem 42 anos, é advogado, trabalhou em administração e negócios privados e em 2023 chefiou o KUI. Não está claro se ele está concorrendo a prefeito, mas seu ativismo pode ser um sinal de ambição.

DonDay relata que o membro da Assembleia Legislativa da região de Rostov, Evgeny Ponamarenko – filho do primeiro prefeito de Shakhty, Sergei Ponamarenko – é considerado o favorito para o cargo de chefe da administração municipal. Após a morte de seu pai em 2012, Evgeniy tornou-se herdeiro da propriedade da família, que aparentemente administra com sucesso. Em 2018, após ser eleito para o Parlamento, declarou uma renda de 47 milhões de rublos, e em 2021 – 53 milhões. Ponamarenko Jr. é dono do moinho de farinha Shakhtinsky e de outras empresas.